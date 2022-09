Das Masernschutzgesetz sieht vor, dass Kinder in Kitas, Horten und Schulen gegen Masern geimpft sein müssen. Die Verfassungsbeschwerden einiger Eltern gegen diese Pflichtimpfung hatte das Bundesverfassungsgericht erst vor wenigen Tagen abgelehnt. „Da nicht allen Eltern klar ist, dass diese Impfung nicht nur verfassungskonform, sondern auch verbindlich ist, informiert unser Gesundheitsamt nochmals über die Nachweispflicht, die alle Eltern von Kindern aber auch die Mitarbeitenden in allen Gemeinschaftseinrichtungen betrifft“, so Schuldezernent und Erster Kreisbeigeordneter, Christoph Buttweiler (CDU). Aufgrund der Pandemie hat der Gesetzgeber in den zurückliegenden Monaten auf diesen Nachweis verzichtet. Da die Frist bereits seit Ende Juli abgelaufen ist, betrifft dies aktuell erstmals auch Kita- und Schulkinder, die bereits eine Einrichtung besuchen.

Personen die vor dem 1. März 2020 bereits eine Kita oder Schule besucht haben, müssten inzwischen in der jeweiligen Einrichtung einen entsprechenden Nachweis vorgelegt haben. Kinder oder Mitarbeitende ohne Immunitätsnachweis werden von der Schule oder Kita an das Gesundheitsamt gemeldet; ebenso, wenn beispielsweise Unklarheiten wegen vorgelegter Atteste bestehen. Das Gesundheitsamt nimmt dann Kontakt zu den betroffenen Personen oder deren Sorgeberechtigten auf und entscheidet individuell, wie in diesen Fällen weiter vorgegangen werden soll. Zur Erleichterung des Meldeverfahrens hat das Land Rheinland-Pfalz zunächst für Schulen und Kitas ein entsprechendes Melde-Portal eingerichtet. Auch wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, ist verpflichtet dies durch ein ärztliches Attest gegenüber der Einrichtung nachzuweisen. „Nur wenn wir eine Impfquote von 95 Prozent erreichen kann es gelingen, Masern ein für alle Mal auszumerzen“, so Buttweiler.