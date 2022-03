Mit dem 24-jährigen Landwirtschaftsmeister Markus Paul aus Steinfeld hat der Maschinen- und Betriebshilfsring Südpfalz wieder einen stellvertretenden Vorsitzenden.

Paul, der bisher bereits Mitglied im Vorstand des mit mehr als 1400 Mitgliedern großen Verbandes war, folgt damit auf Christoph Blankenburg, der im November im Alter von nur 64 Jahren verstorben war.

Blankenburg trug 22 Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender und als Aufsichtsratsvorsitzender des Tochterunternehmens „A-U-T“ (Agrar-Umwelt-Technik GmbH) Verantwortung für den Maschinenring. Sein Nachfolger Markus Paul sprach zurecht von „großen Fußstapfen“, in die er mit seiner Wahl trete. Jetzt habe er die Chance, aktiv mitzuwirken und etwas für die gute Beratung, die er in den letzten Jahren durch MBR-Mitarbeiter erfahren habe, zurückzugeben, meinte Paul. Vor allem für die jungen Landwirte möchte er sich engagieren.

Bei der als Online-Veranstaltung im Webinar-Verfahren durchgeführten Versammlung, an der allerdings nur 48 stimmberechtigte Mitglieder teilnahmen, erhielt Paul 41 Stimmen. Zu Beginn der Versammlung hatte Landrat Dietmar Seefeldt, Kreis Südliche Weinstraße, auf die Bedeutung der Landwirtschaft hingewiesen. Gerade der Angriff Russlands auf die Ukraine, die man bisher als „Kornkammer Europas“ bezeichnet, zeige einmal mehr, wie wichtig die Sicherstellung von Lebensmitteln durch die Landwirtschaft sei. Vorsitzender Frank Bohlender (Steinweiler) nutzte die Gelegenheit auch allen Mitgliedern des MBR-Südpfalz dafür zu danken, dass sie 2021 bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sofortige Hilfe leisteten und nicht nur ihre Berufskollegen dort unterstützten.

Von einer guten Umsatzentwicklung berichtete Geschäftsführer Markus Glaser. Immerhin konnte ein Überschuss in Höhe von fast 30.000 Euro erwirtschaftet werden. Der Umsatz stieg um 31 Prozent auf mehr als zwei Millionen Euro. Das Eigenkapital konnte um 17.000 Euro aufgestockt werden. Dies sei ein Ergebnis, mit dem man sehr zufrieden sein könne, meinte Glaser, der allerdings zur Überraschung der Mitglieder ankündigte, schon Ende 2024 in die Passivphase der Altersteilzeit gehen zu wollen. Geschäftsführer Rüdiger Stenzel ging in seinem Bericht auch auf den MBR-Einsatz für alternative Energien und Projekte im Umweltschutz ein.