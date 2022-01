Dirk Gerlich ist zum Jahresende als Abteilungsleiter Fußball des TuS 08 Schaidt in der A-Klasse Südpfalz West zurückgetreten. Er nannte private Gründe. Seine Aufgaben übernehmen kommissarisch Spielleiter Achim Rinck und das Organisationsteam der Abteilung Fußball. Der Franzose Raphael Martzolff bleibt in der kommenden Saison Spielertrainer. Neuer Co-Trainer wird Ralf Seebach, der aktuell die zweite Mannschaft in der C-Klasse West Ost betreut. „Wir suchen hier einen engagierten Nachfolger und streben eine externe Lösung an“, so Rinck.

In der ursprünglichen Version des Textes hieß es, Dirk Gerlich sei Sportvorstand gewesen. Wir haben dies berichtigt und bitten den Fehler zu entschuldigen.