Die Bürgermeisterwahl in der 13.500-Einwohner großen Stadt Philippsburg mit den Ortsteilen Huttenheim und Rheinsheim geht am Sonntag, 2. Mai, über die Bühne. Darüber informierte der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung.

Interessenten können sich bis zum Dienstag, 6. April, - der Poststempel zählt - als Kandidat oder Kandidatin für das Amt bewerben, heißt es in einer Information des Gemeindewahlausschusses unter dem Vorsitz von Wolfgang Steiner.

Als dessen Stellvertreter fungiert Gerhard Weick, Beisitzer sind Jasmin Kirschner, Jutta Beier und Christopher Moll. Falls kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen sollte, findet am Sonntag, 16. Mai, ein zweiter Wahlgang statt.

Amtsinhaber Stefan Martus hat bereits seine erneute Kandidatur angekündigt. Der heute 53-jährige Verwaltungschef war am 12. Juni 2005 erstmals zum Bürgermeister in Philippsburg gewählt worden. Beim Urnengang am 16. Juni 2013 war Martus mit deutlicher Mehrheit von fast 79 Prozent im Amt bestätigt worden. Bisher hat noch niemand einen Gegenkandidatur öffentlich gemacht.