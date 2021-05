Eigentlich war es keine Überraschung. Stefan Martus (Unabhängige Liste) bleibt Bürgermeister in Philippsburg und geht in seine dritte Amtszeit.

Der 52-jährige Verwaltungschef, der sich am Sonntagabend mit Ehefrau Sandra und Tochter Anna vor der Jugendstilfesthalle eingefunden hatte, um das Ergebnis auf einer Leinwand zu verfolgen, freute sich über den Zuspruch. Mit 92,8 Prozent der Stimmen hatten sich die Philippsburger für Martus entschieden. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,5 Prozent. Dauer-Kandidat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein erhielt 109 Stimmen, was 3,4 Prozent entspricht. Wahlberechtigt waren 9 898 Bürgerinnen und Bürger, wobei sich über 2 000 Menschen für die Briefwahl entschieden hatten. „Ich freue mich über das gute Ergebnis und bin sehr zufrieden damit“, hatte das Stadtoberhaupt in einer ersten Reaktion verkündet. Über 500 Stimmen mehr als bei der ersten Wahl vor 16 Jahren, hatte der alte und neue Bürgermeister auf sich vereint. Das gebe Rückenwind für die nächsten Jahre und die kommenden Aufgaben, so Martus.

Für Irritationen hatte vor der Wahl ein Aufruf in sozialen Medien gesorgt, wobei die Philippsburger anonym aufgefordert wurden, nicht den Amtsinhaber, sondern andere Personen zu wählen – was grundsätzlich möglich ist. Tatsache ist, dass letztlich eine relativ hohe Zahl an ungültigen Stimmen vermeldet wurde.