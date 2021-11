Die Buden standen bereits, die Einladungen an die Neubürger wurden vergangene Woche verschickt – tags darauf musste der Martinusmarkt in Ottersheim abgesagt werden. „Eine solche Veranstaltung kann derzeit nicht verantwortet werden“, sagt Ortsbürgermeister Gerald Job. Niemand wolle, dass es wegen des Marktes zu einem erhöhten Infektionsgeschehens komme. „Die Entscheidung wurde vom Orga-Team und den Bürgern mit Bedauern, aber großem Verständnis aufgenommen“, so Job.