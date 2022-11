Nach zweijähriger Unterbrechung findet in Ottersheim am ersten Adventswochenende der beliebte Martinusmarkt statt. Am Samstag, 26. November, wird von 17 bis 21 Uhr, und am Sonntag 27. November, von 12 bis 20 Uhr, mit einem adventlichen Programm auf dem Dorfplatz und im Bürgerhaus gefeiert, wo das vorweihnachtlich gestaltete Ambiente zum Verweilen einlädt.

Eröffnet wird der 25. Martinusmarkt von Ortsbürgermeister Gerald Job, umrahmt von den Weisenbläsern. Nach einer besonderen Begrüßung der Neubürger und der Ehrung verdienter Bürger folgt der Fackellauf der Kinder. Am Sonntag wird um 12 Uhr zum Mittagessen auf dem Dorfplatz eingeladen, ab 14 Uhr zur Kaffeestube im Bürgerhaus. Ab 17 Uhr unterhält die Musikkapelle mit zeitgemäßem Liedgut. An beiden Tagen ist eine Vorlese-, Mal- und Bastelecke für Kinder eingerichtet.