GERMERSHEIM. Am Samstag, 5. November, findet wieder der traditionelle Germersheimer Martinsumzug statt. In diesem Jahr bewegt sich der Zug auf neuer Route vom Tournuser Platz zum Ludwigspark

„Nach zwei Jahren Corona-Pause können wir endlich wieder diesen schönen Traditionszug für die Kinder unserer Stadt anbieten“, freut sich Bürgermeister Marcus Schaile. Aufstellung ist um 17.15 Uhr auf dem Tournuser-Platz vor der Stadthalle. Von dort setzt sich der Zug – angeführt von Ross, Reiter und Martinsgans sowie musikalisch umrahmt durch die Stadtkapelle – um 17.30 Uhr in Richtung Ludwigstor in Bewegung. Über die Theobaldstraße und die Ritter-von-Schmauß-Straße, vorbei am Weißenburger-Tor und entlang dem Paradeplatz, geht es in die Hauptstraße. Weiter durch die Marktstraße, Klosterstraße und Blaulstraße gelangt der Zug letztlich in den Ludwigspark.

Nach dem Eintreffen der Umzugsteilnehmer wird dort vor der Kulisse des Ludwigstors eine modern-musikalische Version des Martinsspiels von Kindern der Geschwister-Scholl-Grundschule und des städtischen Kinderhorts „Zeppelin“ aufgeführt. Im Anschluss an das Martinsspiel und dem entzünden des Martinsfeuers gibt es für alle teilnehmenden Kinder die heiß begehrten „Weckmännchen“.

Bewirtung im Ludwigspark

Aber auch die übrigen Umzugsteilnehmer müssen nicht leer ausgehen. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Germersheim und die Jugendfeuerwehr laden im Anschluss an den Martinsumzug noch zum Verweilen im Ludwigspark ein. Unter dem Motto „Jugend für die Jugend“ werden die Besucher bewirtet. Es gibt den ersten Glühwein der Saison sowie kleine Speisen.