Der Mann mit der Base-Cap in Germersheim ist nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, auch wenn beide etwas gemeinsam haben: Sie können von der Politik nicht lassen. Trump will erneut für eine Präsidentschaft kandidieren, Martin Kraus kandidiert als parteiloser für die FWG auf deren Stadtratsliste. Und Trump und Kraus haben noch etwas gemeinsam – sie sind beide Ü 70. Martin Kraus feiert am heutigen Donnerstag seinen 75. Geburtstag, Trump im Juni seinen 78. „Ich fühle mich wie ein 57-Jähriger“, sagt Kraus. Der in Lustadt aufgewachsene Germersheimer ist seit fast 40 Jahren in der Stadt ein bekannter Geschäftsmann und Reiseverkehrskaufmann. Mit seinem mobilen Reisebüro Kraus – einem Bulli – ist er viel in der Region unterwegs und man sieht das Fahrzeug immer wieder in Hofeinfahrten oder Straßen stehen. Aber nicht nur dadurch wurde Kraus in der Kreisstadt bekannt. Vielmehr war es auch sein über 25-jähriges politisches Engagement, das mit dem „Kritzelfest“ das heutige Kinderspielfest begründete, und das letztlich in einer eigenen Wählergruppe mündete und ihn mit dieser zwei Legislaturperioden lang in den Stadtrat und den Ortsbeirat führte. Zumindest den Stadtrat strebt er nun wieder an. Und eins ist sicher: Langweiliger werden die Sitzungen nicht, wenn das Geburtstagskind in das Gremium gewählt wird, weil Kraus bekannt dafür ist, bei ihm wichtigen Themen – wie einst die Verhinderung der Querspange beim Wohngebiet Kleine Au – nicht locker zu lassen. Die von ihm immer gewollte Verschönerung der Rheinpromenade ist inzwischen umgesetzt. Die Fußgängerzone in der Ludwigstraße zumindest im oberen Teil bei den Kneipen und der Uni bis zum Königsplatz auch.