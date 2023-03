Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Kindheitsfoto in seiner Wahlbroschüre zeigt Martin Brandl als Abc-Schützen mit Schultüte: Bildung ist sein „absolutes Top-Thema“. Da legt der CDU-Kandidat gern „den Finger in die Wunde“, wie er sagt. Seit 2009 ist der Rülzheimer im Landtag. Er will auch im neuen Wahlkreis Wörth das Direktmandat holen.

Als parlamentarischer Geschäftsführer habe er beim Thema Bildung stark auf die Linie seiner Fraktion eingewirkt. „Ein Drittel der Viertklässler, die in die