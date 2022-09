20 Kilometer Fußweg durch die Rheinauen. Das ist der Weg, den viele am Montag gehen werden, um Selbsthilfeprojekte in Ghana zu unterstützen. Und die ist seit Jahrzehnten vielfältig.

Zum 38. Mal machen sich am Montag, 3. Oktober, Menschen auf den Weg machen, um mit dem Hungermarsch der Aktionsgruppe Ghana Spenden für die Selbsthilfeprojekte in Akwatia zu sammeln. Um 9 Uhr beginnt der Aussendungsgottesdienst, in dem die aus Leimersheim stammende und mehrere Jahrzehnte in Ghana wirkende Schwester Miguela zur Situation in Akwatia berichten wird. Anschließend startet vor der Kirche der rund 20 Kilometer lange Marsch auf schönen Wanderwegen durch die Rheinauen. Der Weg ist für Familien, auch mit Kinder- und Bollerwagen, geeignet. Ab 11 Uhr verköstigt der Gemeindeausschuss Hördt die Teilnehmer im Pfarrzentrum mit einem Eintopf sowie Kaffee und Kuchen. Willkommen sind auch Menschen, die nicht am Marsch teilnehmen. Danach führt der markierte Weg über Kuhardt zurück nach Leimersheim, wo man sich nochmal bei Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal stärken kann. Dort wird die erste Spendenhochrechnung vorgestellt.

Sichere regelmäßige Einkommen

Die Spenden kommen zu 100 Prozent den Projekten in Ghana zugute, die auch nach der Rückkehr der Dominikanerinnen weiterlaufen. Über die Verwendung der Spenden kann man sich zum Hungermarsch zunächst in der Kirche und später im Pfarrsaal ein Bild machen. Gute Entwicklungsprojekte brauchen nicht einmalig hohe Summen, sondern Kontinuität und Vertrauen. Der Hungermarsch unterstützt Projekte wie den Brunnen- und Toilettenbau, die Lebensmittelversorgung für die Familien HIV-positiver Mütter, Stipendien oder Zuschüsse zur Schulausstattung für Kinder und Jugendliche und Tierzucht sowie Kakaoplantagen, die Arbeiterinnen und Arbeitern ein regelmäßiges Einkommen sichern. Einige der angestoßenen Projekte tragen sich inzwischen selbst.

Dank des immer noch engen Kontakts von Schwester Miguela mit den Koordinatoren in Akwatia bekommen die geförderten Menschen Namen und Gesichter. Der Brunnenbauer Michael, der seit mehr als zehn Jahren sein Leben in den von Hand gebohrten Schächten aufs Spiel setzt, kann nun seiner Familie ein Haus bauen. Die sechsjährige Joyce darf jetzt die Schule für Hör- und Sehbehinderte besuchen.

Aktionsgruppe Ghana

Spendenkonten VR Bank Südpfalz, IBAN DE98 5486 2500 0000 3763 70, Sparkasse Germersheim-Kandel, IBAN DE76 5485 1440 0022 0065 06