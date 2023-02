Wegen der Schließung des Festwiesenhauses müssen Vereine bei ihren Veranstaltungen immer Toilettenwagen anmieten, weil das Gebäude aufgrund des Wasserschadens im Jahr 2021 nicht mehr genutzt werden kann.

Da das Festwiesenhaus wegen der Corona-Pandemie längere Zeit nicht benutzt werden konnte, war erst im Frühjahr 2021 ein großer Wasserschaden entdeckt worden. In der Spülküche war die Zuleitung eines Boilers durch Korrosion gerissen, wodurch eine erhebliche Menge Wasser austrat, das letztendlich 5 Zentimeter hoch im Gebäude stand. In dessen Folge hatte sich ein erheblicher Schimmelbefall gebildet, weshalb der Zutritt zum Gebäude untersagt worden war. Somit konnten auch die Toiletten bei Veranstaltungen nicht mehr genutzt werden.

Nach langen Beratungen hat der Gemeinderat im Juli 2021 entscheiden, das Festwiesenhaus nicht mehr zu reparieren, weil es wegen des baulichen Zustands des Gebäudes nicht sinnvoll sei, Geld für eine Reparatur zu investieren. Daher soll das Festwiesenhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das wird sich jedoch noch einige Zeit hinziehen, weil die Kosten für die Gemeinde derzeit nicht tragbar sind.

In den vergangenen zwei Jahren hatte die Gemeinde für drei Veranstaltungen an die veranstaltenden Vereine einen Zuschuss von jeweils maximal 1000 Euro ausbezahlt. Daraufhin hatte die Verwaltung Angebote für die Anmietung eines Toilettenwagens eingeholt. Für zwei Tage würden dafür Kosten zwischen 600 und 940 Euro entstehen. Die Verwaltung schlug vor, ab sofort bis zur Wiedereröffnung des Festwiesenhauses alle Vereine, die eine Veranstaltung am Festwiesenhaus-Vordach veranstalten, pauschal mit einem Mittelwert von 850 Euro zu bezuschussen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu.

Da von den im Ergebnishaushalt im Bereich der Heimatpflege enthaltenen Mitteln nur noch 1200 Euro zur Verfügung stehen, übersteigen die Toilettenwagenzuschüsse die vorhanden Planansätze im Bereich Heimatpflege. Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit stehen allerdings ausreichend Mittel zur Verfügung, wodurch eine Kostendeckung gegeben ist.