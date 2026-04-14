Die Wörther Kirche St. Ägidius ist kaputt und wird nicht mehr gebraucht. Einen Käufer für den Betonbau aus den 1960er-Jahren gab es auch schon.

Die katholische Kirche St. Ägidius im Herzen von Wörth ist wieder geöffnet: aber nur tagsüber und zum persönlichen Gebet. „Gottesdienste werden dort nicht mehr stattfinden“, sagt Pfarrer Stephan Petri. Die marode Elektrik wurde soweit repariert, dass Licht und Orgel wieder funktionieren. Für die Heizanlage würde aber Starkstrom gebraucht. An der bereits 2022 gefassten Absicht, die Kirche zu verkaufen, hält die Pfarrgemeinde fest. Und es gibt auch einen Interessenten: die Stadt Wörth.

Mit dem damaligen Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) und Ortsvorsteher Helmut Wesper (SPD) wurde 2022 besprochen, wie es weiter gehen könnte, so Hans-Werner Schottmüller. Der frühere Gemeindereferent ist schon lange mit der Angelegenheit vertraut. Danach sollte das Kirchengebäude abgerissen werden, ab seine Stelle könnte eine Einrichtung für seniorengerechtes Wohnen treten. Der Turm und das bemerkenswert schöne Geläut sollten erhalten bleiben und im Erdgeschoss eine St.-Ägidius-Kapelle aufnehmen. Der Vorplatz könnte in Fortsetzung des Stöfflerplatzes als Dorfplatz neu gestaltet werden.

Ob und wann etwas aus diesen Plänen wird, steht in den Sternen. Die Stadt Wörth hat zwar immer noch Interesse. „Die hochwertige Fläche im Zentrum des Altorts“ biete „interessante Chancen für die Entwicklung des Altort Rahmenplans“, so die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Aber dafür müsse das Kirchengebäude abgerissen werden können. Und das lasse der Denkmalschutz nicht zu, so die Stadt: „Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, das Bistum Speyer sowie die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Germersheim haben in ihrer Stellungnahme aus November 2025 deutlich gemacht, dass sie einen Rückbau der Kirche nicht in Aussicht stellen können.“ Ein Erwerb kommt für die Stadt „aus heutiger Sicht nur in Betracht, wenn der Denkmalschutz entfällt. Nutzungen in der bestehenden Kubatur und unter Beachtung der Auflagen aus dem Denkmalschutz sind aus Sicht der Stadtverwaltung keine Option.“

Dass St. Ägidius ein geschütztes Denkmal ist, habe die Pfarrgemeinde erst von einem Denkmalbeauftragen des Bistums erfahren, das über die Gespräche mit der Stadt informiert wurde. Laut einer Mail der Denkmalschutzbehörde bei der Kreisverwaltung wurde St. Ägidius schon 1999 im Zuge einer „Schnellerfassung“ als Kulturdenkmal anerkannt und 2009 in die Denkmalliste eingetragen. „Das ist alles gesetzeskonform gelaufen“, sagt Schottmüller. Aber er hat gelinde gesagt kein Verständnis dafür, dass die Besitzer nicht informiert und schnöde auf die öffentliche Denkmalliste verwiesen werden.

Geschützt wurde das ganze Ensemble, einschließlich des frei stehenden Turms und des Vorplatzes. Die Begründung laut einem Schreiben der Denkmalschützer bei der Kreisverwaltung klingt schematisch, Wörth wird sogar dem falschen Bistum zugeordnet: „Die inmitten der kleinteiligen Bebauung des alten Ortskerns von Wörth städtebaulich wirksam hervortretendende Gesamtanlage ist von hoher Bedeutung für die örtliche Wirtschafts- und Sozialgeschichte. St. Ägidius vermittelt durch ihre Konstruktionsweise, Gestaltung und zahlreiche bauzeitliche Details anschaulich die Architekturgeschichte des Kirchenbaus der frühen 1960er Jahre, insbesondere im Bistum Trier (!).“

„Es kann nicht sein, dass der Denkmalschutz Kirchen unter Schutz stellt und uns die Last überlässt, die Kirche zu erhalten“, ist Pfarrer Petri konsterniert: „Die Zeiten haben sich geändert, wir haben das Geld nicht.“ Die Pfarrgemeinde verliere jährlich rund 200 Mitglieder durch Tod oder Austritt, nur etwa 40 neue werden getauft, so Petri. Jede Pfarrei habe den Auftrag, ein Gebäudekonzept zu erstellen. Und die Zeit drängt: „Wir werden 2035 nur noch die Hälfte des Geldes wie jetzt bekommen“, sagt Petri: „Was passiert dann mit der Kirche? – Wir brauchen eine Lösung, sonst ist es am Ende das Absperrband.“

Hinzu kommt, dass St. Ägidius alles andere als Einzelfall ist. Allein in der Pfarrerei Wörth stehen sieben von acht Kirchen unter Denkmalschutz, die einzige Ausnahme ist die Pfarrkirche St. Theodard. Geschützt ist beispielsweise auch die erst in den 30er-Jahren errichtete Kirche St. Ludwig in Scheibenhardt – ein riesiger Komplex mit angebautem Pfarrhaus und Gemeindesaal, so Schottmüller. Bei der Kirche in Hagenbach verstehe dabei jeder geschichtliche Bedeutung. Und statt St. Ägidius schlägt er vor, die im gleichen Zeitraum gebaute Kirche in Kandel als Beispiel zu erhalten: „Schöner gelegen, besser gelungen.“

„Eine Kirche kann Bedeutung haben auch für Menschen, die sie nicht besuchen“, merkt Pfarrer Petri an. Aber können sie noch in absehbarer Zeit genutzt werden? „Vor drei Monaten waren wir in der Pfarrei noch vier Hauptamtliche, jetzt sind wir noch zu zweit“, blickt Petri auf die Fakten: „Die Gottesdienste sind weniger geworden, weil es personell nicht mehr geht.“ Und es werden weniger werden: Auch unter den Pfarrern gibt es viele Babyboomer, die in den nächsten Jahren in Rente gehen.