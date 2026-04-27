Das geballte Angebot von deutsch-französischem Bauern- und Genussmarkt, verkaufsoffenem Sonntag und Hofflohmarkt sorgte für großen Zuspruch seitens der Besucher.

Die strömten am Sonntag in Scharen nach Bellheim. Das frühsommerliche Wetter tat sein Übriges, um Anbieter und Sonne um die Wette strahlen zu lassen. So ist der dieses Jahr noch einmal deutlich erweiterte Fahrradparkplatz „knallvoll gewesen“, berichtete Esther Grüne vom Südpfalz-Tourismusverein. Über eine zusätzliche Erweiterung fürs nächste Jahr werde bereits nachgedacht. Der Bauernmarkt mit rund 70 Anbietern habe sieben neue Beschicker verzeichnet. Eine Umfrage ergab ein gemischtes Bild, so Grüne. Ein Teil sei zufrieden gewesen, andere hätten mitgeteilt, dass manche Kunden eher zum Schauen als zum Kaufen gekommen sind.