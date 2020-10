Der Neuburger Adventsmarkt unter dem beleuchteten Schiffermast findet in diesem Jahr nicht statt. „Natürlich wegen Corona“, sagt Bürgermeister Hermann Knauß (Wählergruppe). Das Traditionsevent war für den ersten Adventssamstag, 28. November, geplant.

Der Wörther Jazz-Club sagt ein für Sonntag geplantes Konzert ab. Im Café Chaos in Wörth waren „Petrocca/Gasteiger/Gümbel – two guitars and one voice“ geplant. Ein Ersatztermin werde folgen, heißt es in der Mitteilung des Jazzclubs.

Absagen hagelt es auch für Kinofans. Sämtliche Vorführungen des Europäischen Filmfestivals der Generationen, die in Germersheim stattfinden sollten, sind abgesagt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.