Beim Versuch, die auf dem Gebäude einer Tankstelle angebrachte Markenfigur zu entwenden, wurden in der Nacht auf Freitag drei Tatverdächtige festgenommen. Um 1 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er drei Männer in dunkler Kleidung auf einem im Bau befindlichen Tankstellendach in Eggenstein gesehen hatte. Die Eindringlinge hatten zuvor bereits den Zaun des Areals überwunden. Beim Erkennen des nahenden Polizeiwagens flüchteten die Beschuldigten, wurden jedoch kurz darauf vorläufig festgenommen. Bei ihrer Durchsuchung wurden diverse Aufbruchswerkzeuge gefunden. Die Männer, zwei im Alter von 23, einer von 24 Jahren gaben an, dass sie nicht in das Gebäude einbrechen, sondern nur das Unternehmensmaskottchen entwenden wollten. Ein Atemalkoholtest ergab Werte zwischen 0,56 und 1,04 Promille. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.