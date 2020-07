In seiner Rede ging Daum auf seine Ziele für die Verbandsgemeinde ein. Alle Themen, die es zu bearbeiten gilt, sollen „einen klar erkennbaren Nutzen für unsere Gemeinschaft, für unsere Bürgerinnen und Bürgern erzielen, und zwar in allen vier Teilen der Verbandsgemeinde“. Unterstützung erhält Daum durch Karl Heinz Benz, Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbands, der in ihm den richtigen Kandidaten für die Nachfolge von Reinhard Scherrer sieht. Auch der SPD-Kreisvorsitzende, Felix Werling, sieht die Chance für die Verbandsgemeinde Hagenbach.

Mario Daum hat zwei Berufsausbildungen absolviert (Versicherungskaufmann und Sozialwissenschaften) und lebt seit 2012 in Maximiliansau Er ist derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Forschungs- und Beratungsinstitut tätig und befasst sich dort mit der Zukunft der Arbeitswelt infolge der Digitalisierung. Daum ist gegenwärtig Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat Wörth. Davor war er stellvertretender Ortsvorsteher von Maximiliansau.