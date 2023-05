Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

GERMERSHEIM. Ohne die erhoffte Begleitung durch seine Gemahlin verlief der Besuch des bayerischen Königs Max. II am 12. Juni 1860 in Germersheim. Das Königspaar, das drei Tage zuvor in Speyer eingetroffen war, hatte während dieser Zeit, wie üblich, eine Vielzahl an Repräsentationsaufgaben wahrzunehmen. Dem abschließenden Besuch der Festungsstadt Germersheim blieb Königin Marie allerdings fern: Sie war am gleichen Morgen schon nach Baden-Baden abgereist, wohin ihr Max II. von Germersheim aus folgte.

So war am Ort nur wenig Zeit geblieben, sich auf den königlichen Besuch vorzubereiten, als Max II. am Morgen des 12. Juni eintraf und mit seinem Gefolge zunächst das Vorwerk