Maria Raupp ist die neue Leiterin der KiTa „Kerwespatzen“. Unterstützt wird sie von Irina Engel als ihre Stellvertreterin. Raupp arbeitet seit 2018 bei den „Kerwespatzen“. Ende Januar 2022 übernahm sie als Schwangerschaftsvertretung die stellvertretende Leitung. „Wir sind ein eingespieltes Team, so dass es keine Anlaufschwierigkeiten geben wird“, so Raupp. Bei der Einführung betonte Beigeordneter Fritz Knutas in Vertretung von Ortsbürgermeister Reiner Hör, es sei erfreulich, „dass der Übergang so hervorragend geklappt hat“.