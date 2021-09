Im Alter von 93 Jahren ist Maria Oberfrank aus Hagenbach gestorben. Im Jahr 2009 erhielt sie für ihren Dienst am Nächsten das Bundesverdienstkreuz. „Ein Leben lang für die Pflege von Angehörigen da zu sein, ist ein Opfer, das ein Mensch selten bringen will oder bringen kann“, schrieb die RHEINPFALZ aus diesem Anlass. Maria Oberfrank sei diesen Weg gegangen.

Bereits als junge Frau pflegte sie über zehn Jahre ihre Eltern bis zu deren Tod. Dann ereilte sie ein schwerer Schicksalsschlag: Ihr 2008 verstorbener Ehemann Herbert erlitt mit 46 Jahren einen Schlaganfall. „Und die aufopferungsvolle Zeit der Pflegetätigkeit erstreckte sich für Maria Oberfrank auf weitere 32 Jahre“, heißt es in dem RHEINPFALZ-Bericht von 2009. Die Trauerfeier für Maria Oberfrank findet am Dienstag, 11 Uhr, auf dem Friedhof in Hagenbach statt.