Margareta Klein ist seit 2016 als Beisitzer im Bundesvorstand des Katholischen Verbands für soziale Dienste (SKM) an. Bei Neuwahlen im Oktober wurde die Germersheimerin in ihrem Amt bestätigt. Der siebenköpfige Vorstand setzt sich aus Mitgliedern aus ganz Deutschland zusammen. Der 1012 gegründete SKM-Bundesverband unterstützt mit über 100 Mitgliedsvereinen Menschen in materieller und psychosozialer Not. Klein ist auch Geschäftsführerin des Betreuungsvereins SKFM Germersheim.