In ihrem Buch erzählt die Autorin von der entdeckungslustigen Janne im Wechsel mit ihren eigenen Erinnerungen.

Das unscharf gemalte Titelbild des Buches macht neugierig: ein kleines Mädchen, blonder Wuschelkopf im Flauschmantel geht einsam und zielgerichtet einen steil ansteigenden Weg in hügeliger Landschaft. „Ja, das bin ich als kleines Mädchen“, lächelt Maren Woehe aus Neuburg, die dieses Bild nach einem frühen Foto gemalt hat. Malen ist eine ihrer Passionen, Gäste stilvoll bewirten sei eine weitere Leidenschaft, beides zeigt sich auch in ihrem kleinen exklusiven Neuburger Café. Und auf ihren „Wegen“ vielerlei Menschen begegnen, vielerlei Herausforderungen annehmen, das war Auslöser für Sichtweisen auf das Selbst und die Welt. So entstand dieses Buch „Wege“, das zur großen Freude der Autorin sofort beim Europa-Verlag angenommen wurde. Mit der Begründung „es habe berührt“. Woehe sieht dies als erste Bestätigung, einen Nerv vieler Leser zu treffen.

Viele Wege gehen

Mit „Janne“, der Hauptperson des Buches wird man beim Lesen viele Wege gehen. Jannes Welt wechselt im Buch häufig mit Maren Woehes „Ich-Erzählungen“, Ereignisse wechseln rückblickend zu ähnlichen Erinnerungen, damit ist die Konzentration der Leser ständig gefordert. „Vieles habe ich selbst erlebt, aber mit Janne kann ich in einer Grauzone auf Distanz gehen, auch mit meinen Gedanken und Gefühlen“, sagt die Autorin.

Denn „Lebensgeschichte“ bedeute, dass man an einem Ganzen webe. Verwoben ist Woehes Lebensgeschichte mit den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, deren Auswirkungen auf ihr Leben und die Gesellschaft sie oft kommentierend einfließen lässt. Obwohl Janne durchaus klare Pläne und harte Arbeit investierte um nach vorne zu kommen, waren oft Ängste und Einsamkeit ihre Begleiter. Die Leser werden mit facettenreicher Sprache, mit dichten Bildern auf vielen Wegen mitgenommen, in ein konservatives England der Nachkriegszeit, in ein quirliges New York oder in ein mondänes Paris.

Autorin ging selbst ungewöhnliche Wege

Oft stellt sich die Autorin Fragen. „Was gibt mir das Leben, nutze ich meine Talente und Möglichkeiten“? Denn Maren Woehe, Jahrgang 1955, ist sehr dankbar, dass den Frauen in der Nachkriegszeit überhaupt erstmals umfassende Möglichkeiten gegeben sind. Sie selbst wagt solch große Schritte auf ungewöhnlichen Wegen. Nach dem Literatur- und Geschichtsstudium und Lehrtätigkeit gibt sie zur Enttäuschung der Eltern den beamtenseligen Lehrerberuf in Norddeutschland auf, auch weil ihre Träume als Lehrerin unter der Last der Wirklichkeit verblassten. „Aber braucht man mehr Mut zu bleiben oder zu gehen. Ist es Abenteuerlust, Fernweh, Hoffnung oder Goldsuchermentalität?“

„Goldstück“ aus dem 13. Jahrhundert

Ihr „Goldstück“, ein Château aus dem 13. Jahrhundert, fanden Woehe und ihr Ehemann in Südwestfrankreich, das sie mit viel Eigenarbeit aus dem Dornröschenschlaf erweckten. Begeisterung fürs Mittelalter, ein malerisches Gemäuer in geschichtsträchtiger malerischer Region mit angenehmem Klima faszinierte beide. Auch wenn die umfangreichen Arbeiten, Gäste empfangen und bewirten, beide von April bis Oktober regelrecht aufgesogen hat. „Gleichzeitig spürte ich dieses innere Kraftwerk, gespeist mit der Freude an Begegnungen, das wohl jeder Mensch in sich trägt“, sinniert die Autorin rückblickend.

Diese Kraft drohte nach dem plötzlichen Verlust ihres Ehemannes und dem Verkauf des wunderbaren Domizils fast zu versiegen. „Es zog mir den Boden unter den Füßen weg, schmerzvolle herausfordernde Wege warteten dann auf mich“. Es galt steinige Aufstiege aus einem tiefen Tal zu schaffen, bei dem nicht zuletzt die warmherzigen Kontakte zu vielen Freunden vor allem auch in der Zweitheimat Frankreich helfen. Vielleicht hilft Janne hier in der üppigen Natur auch das wärmende Sonnenlicht, das die Seele streichelt, und damit düstere Tage heller und leichtlebiger erscheinen lässt.

Die neue (Winter)heimat Neuburg

Da kann die neue (Winter-)heimat, das kleine Neuburg am Rhein, mit grauer Nebelstimmung über Wiesen und Felder nicht immer mithalten, auch wenn malerischen Rheinauen zum Laufen einladen, die ständig radelnden Bewohner ihrer Neubürgerin Janne ein freundliches „Jouh“ zurufen, und kleine Mädchen beim Spielen vor ihrem Haus sogar „philosophieren“.

Mit Jannes Erfahrungen auf abwechslungsreichen, auch steinigen „Lebenswegen“ möchte die Autorin Leser berühren und ermutigen. „Keine Angst vor Veränderungen, wage etwas, finde Kraft im Laufen, im Erleben der Natur und in stärkenden Momenten mit Freunden. Bringe dich ein, brenne für etwas, es wird sich lohnen“.

Info

Das Buch ist im Oktober im Europa-Verlag Berlin erschienen: ISBN 9791 220129732.

Mit dem Buch unterstützt der Verlag die Afrika-Hilfe des UNICEF-Programms, das die Bildung von Mädchen und Frauen in Niger fördert.