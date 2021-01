In einer Versammlung der Wehrführer der vier Ortsgemeinden der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bellheim wurde der stellvertretende Wehrleiter neu gewählt.

Notwendig war dies, weil die Besetzung dieser ehrenamtlichen Funktion auf die Dauer von zehn Jahren per Gesetz befristet ist. Die Amtszeit von Marco Foye endete zum 20. Januar. Die Wahl wurde von Bürgermeister Dieter Adam geleitet. In seinem Rückblick berichtete er, dass Foye im September 1992 mit 16 Jahren in die Feuerwehr Bellheim eingetreten ist. In seiner fast 30-jährigen Dienstzeit hat er zahlreiche Lehrgänge absolviert. Im Jahr 2008 wurde er zum Wehrführer der Feuerwehreinheit Bellheim und zum stellvertretenden Wehrleiter gewählt. Für diese Ehrenämter musste er in zwei Jahren die erforderliche Ausbildung absolvieren, um ernannt werden zu können. Außerdem ist Foye zuständig für die Alarm- und Einsatzplanung, die Pressearbeit sowie die Ausbildung.

Bei der Wahl wurde Foye einstimmig im ersten Wahlgang zum neuen stellvertretenden Wehrleiter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bellheim gewählt und im Anschluss ernannt. Adam dankte dem alten und neuen stellvertretenden Wehrleiter herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement im Namen der Verbandsgemeinde Bellheim und wünschte dem Wiedergewählten für die Zukunft weiterhin eine glückliche Hand und ein erfolgreiches Wirken.