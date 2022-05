Zum ersten Mal seit der Neugründung vor drei Jahren gab es bei den Landfrauen Jockgrim Neuwahlen. Angelika Küster, Hauptinitiatorin für die Gründung des 60. Ortsvereins der Landfrauen in der Südpfalz und erste Team-Vorsitzende, trat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Eines der letzten Projekte unter ihrer Ägide war ein Kuchenverkauf für einen guten Zweck. Die Aktion brachte einen Reingewinn von 300 Euro, der an das Frauenhaus Landau für Frauen in Not gespendet wird.

Einstimmig zur neuen Team-Vorsitzenden wurde Manuela Winschel gewählt, Stellvertreterin ist Isabelle Südmeyer. Der weitere Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Schriftführerinnen sind Stefanie Reiß und Ursula Bauer, Kassenführerinnen Martina Kuske-Brecht und Jeannette Goepfert; Beisitzerinnen sind Hannelore Feldmann, Christa Fetsch, Gudrun Grosse, Andrea Kudielka, Karin Schwimmer und Katharina Werling. Kassenprüferinnen sind Renate Geisser und Isolde Fliehmann.

Wer die Jockgrimer Landfrauen kennenlernen möchte, hat dazu die nächste Gelegenheit am Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr beim Stammtisch im Restaurant Piccolo Mondo Jockgrim. bic