Wie die Polizei mitteilt, wurde am Sonntag gegen 15.30 Uhr ein 62-jähriger Mann auf dem Reinhard-Kutterer Weg in Daxlanden von zwei unbekannten Männern offensichtlich grundlos zusammengeschlagen und mit Fußtritten in den Alten Federbach befördert. Als der erheblich am Kopf und den Beinen verletzte Mann versuchte, aus dem Gewässer zu steigen, traten die Täter erneut auf ihn ein und verhinderten, dass der Mann den Bach verlassen konnte. Dann ließen sie von ihm ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Das alkoholisierte Opfer war auf dem Nachhauseweg von einem Kneipenbesuch und wurde von zwei zufällig vorbeikommenden Spaziergängern aus dem Wasser gezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den beiden Schlägern, die der Geschädigte wie folgt beschreiben konnte: Beide seien zirka 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß , südländisches Aussehen mit schwarzen Haaren, schlank und von gepflegter Erscheinung.