Am Dienstagnachmittag erlitt ein Fußgänger schwere Verletzungen nachdem er beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst wurde. Gegen 17.55 Uhr kam es auf Höhe eines Kreisverkehrs in der Amalienstraße in Karlsdorf-Neuhard zu dem Unfall zwischen Auto und Fußgänger, wie die Polizei mitteilt. Der 53-jährige Spaziergänger übersah demnach beim Überqueren der Straße das entgegenkommenden Fahrzeug. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er sofort ins Krankenhaus kam. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.