Zu einer Widerstandshandlung durch einen 35-Jährigen kam es am späten Samstagabend in Bad Schönborner Ortsteil Langenbrücken, teilt die Polizei mit. Gegen 22.35 Uhr überprüfte die Polizei einen Mann nach einem Verkehrsverstoß. Dabei stellten sie fest, dass eine ausstehende Geldstrafe seinerseits noch nicht bezahlt wurde und er alternativ eine Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten hat. Als der 35-jährige Mann zum Revier gebracht werden sollte, wehrte er sich enorm gegen die Festnahme. Nur mit großer Kraftanstrengung gelang es, dem Mann Handschellen anzulegen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo es zu weiteren Widerstandshandlungen kam.