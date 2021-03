Erheblichen Widerstand leistete ein 43-Jährige bei seiner Festnahme am Donnerstagnachmittag in Durlach. Der Mann nahm, trotz Annäherungsverbot gegen 14 Uhr Kontakt zu seiner Ehefrau auf, die daraufhin die Polizei verständigte. Der 43-Jährige drohte daraufhin sich umzubringen, ging zu den angrenzenden Gleisen und legte sich auf die Schienen. Der Fahrer einer heranfahrenden Straßenbahn musste eine Notbremsung einleiten. Als der Mann die eintreffenden Streifenbeamten bemerkte, flüchtete er. Nach einer kurzen Verfolgung wurde er eingeholt und festgehalten. Dagegen wehrte er sich heftig und verletzte die beiden Beamten leicht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Fachklinik gebracht.