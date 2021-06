Nach der Räumung des Schlossgartens in der Nacht von Freitag auf Samstag widersetzte sich ein Mann bei der Feststellung seiner Personalien. Zuvor war er sehr aggressiv gegenüber anderen Wartenden an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz gewesen, teilt die Polizei mit. Passanten machten die Beamten gegen 1 Uhr auf den 23-Jährigen aufmerksam, weil er sehr aggressiv war, drohend auf Personen zuging und mit einer Glasflasche um sich warf. Die Beamten wollten ihn ergreifen, zu Boden bringen und fesseln. Dagegen wehrte er sich heftig und beleidigte die Polizisten fortwährend auf das Übelste. Schließlich gelang es den fünf Beamtinnen und Beamten den Mann unter Kontrolle zu bringen. Eine Beamtin wurde dabei leicht am Arm verletzt. Der 23-Jährige wurde, weil er sich nicht beruhigen konnte und stark alkoholisiert war, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Er wird angezeigt.