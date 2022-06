Ein 73-Jähriger Badegast ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr nach einem offensichtlichen Badeunfall im Baggersee Grötzingen tragischerweise ums Leben gekommen. Dies teilt die Polizei nun mit. Nach ersten Ermittlungen schwamm der 73-Jährige wohl neben seinem kleineren Schlauchboot zunächst auf den See hinaus. Zeugen beobachteten wie der Mann mehrmals unvermittelt untertauchte bevor er unterging. Die umgehend verständigten Rettungskräfte der Feuerwehr und der DLRG konnten den 73-Jährigen nur noch tot bergen, heißt es in einer Mitteilung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.