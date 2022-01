Ein 37-jähriger Mann hat am Samstag gegen 7.15 Uhr vor seiner Wohnung in der Philippsburger Söternstraße einen jungen Mann gestellt, der seinen Pkw durchstöberte. Bei einem folgenden Gerangel ließ der Dieb drei aus dem Pkw gestohlene Sonnenbrillen zu Boden fallen und bedrohte den Eigentümer mit einem Messer oder Schraubendreher. Danach flüchtete der Täter über die Wallgärtenstraße in Richtung der Burda-Anlage. Der Mann wird auf 20 bis 30 Jahre alt und 185 cm groß geschätzt. Er trägt einen Vollbart, sei von südländischer Erscheinung und trug Jeans sowie eine dunkle Jacke. Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.