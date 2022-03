Ein 43-jähriger Mann stieg laut Mitteilung der Polizei am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Fautenbruchstraße aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation auf einen über 30 Meter hohen Kran und konnte Stunden später in Sicherheit gebracht werden. Aufgrund des Einsatzes von vielen Rettungskräften wurden umfangreiche Absperrmaßnahmen im Bereich der Fautenbruchstraße durchgeführt. Dies führte zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen in Richtung Rüppurr, auf der Südtangente und der Innenstadt. Nach mehrstündigen Bemühungen der Polizei konnte der 43-Jährige gegen 11 Uhr dazu bewegt werden, sich selbständig von dem Kran zu begeben. Er wurde zur Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.