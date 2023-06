Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Bruchsal in der Absicht, sich in die Tiefe zu stürzen, auf einen Baukran gestiegen. Schließlich gelang es der Feuerwehr Bruchsal mithilfe einer Drehleiter, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Wie es in einer Meldung heißt, war der Mann wohl in einer psychischen Ausnahmesituation, als er gegen 20.30 Uhr auf den Kran stieg. Um 23.15 Uhr ließ er sich von einer ihm nahestehenden Person und einem Höhenretter der Feuerwehr dazu bewegen, von seinem Vorhaben abzulassen und in den sicheren Korb der Drehleiter zu steigen. Im Anschluss wurde er in eine fachärztliche Einrichtung überstellt.