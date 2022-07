Am frühen Freitagmorgen sorgten drei offenbar alkoholisierte Männer für den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nachdem einer von ihnen vom Dach eines Mehrfamilienhauses gefallen war, mussten seine Begleiter durch eine Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden, informiert die Polizei. Die drei jungen Männer waren kurz nach 1 Uhr über ein Fenster aufs Dach eines Hauses in der Leopoldstraße geklettert. Ein 23-Jähriger verlor auf dem nassen Untergrund das Gleichgewicht, rutschte ab und fiel circa 20 Meter in die Tiefe. Glücklicherweise bremsten ein im Innenhof des Anwesens gespanntes Netz sowie ein dort befindliches Wellblechdach seinen Sturz ab. Seine beiden Begleiter mussten aufgrund der Witterung und der offensichtlich bestehenden Gefahrensituation durch eine Drehleiter der Feuerwehr vom Dach gerettet werden. Der Verletzte kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Bei ihm wurden mehrere Knochenbrüche sowie eine Kopfplatzwunde diagnostiziert.