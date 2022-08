Ein 52-jähriger Mann stand gegen 6.45 Uhr an der Haltestelle Yorckstraße. Offenbar ohne Vorwarnung und aus unbekannten Gründen sei ein 53-Jähriger an den wartenden Mann herangetreten und habe ihn in das Gleisbett gestoßen, teilt die Polizei mit. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine Straßenbahn in die Haltestelle ein. Glücklicherweise kam es zu keiner Berührung mit der Bahn. Der 52-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu. Als der 53-jährige Karlsruher von Polizeibeamten festgenommen wurde, widersetzte er sich und verletzte dabei einen Beamten. Ein Alkoholtest bei dem mutmaßlichen Täter ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.