Weil er seine 41-jährige Lebensgefährtin vergewaltigt haben soll, sitzt ein 35-Jähriger aus Bruchsal seit Donnerstag in Haft. Laut Polizei flüchtete die Frau nach der Tat am Mittwoch zu einer Nachbarin, bevor Rettungskräfte sie ins Krankenhaus brachten. Noch am Tatabend nahmen Beamte den Verdächtigen in seinem Auto in einer Tiefgarage fest. Auch ein Polizeihund sei im Einsatz gewesen. Dabei erlitten der 35-Jährige und zwei Polizisten leichte Verletzungen.