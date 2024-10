Wegen dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs sitzt ein 27-Jähriger aus Karlsruhe in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, soll der Mann am 13. Oktober einen elfjährigen Jungen belästigt haben.

Den Angaben zufolge soll der Mann das spielende Kind auf einem Fußballplatz angesprochen und unter einem Vorwand in seine Wohnung gebracht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 27-Jährige den Jungen, der sich offenbar aus Angst nicht wehrte, dabei gezogen und geschoben haben. In der Wohnung habe der Verdächtige den Jungen in sexueller Absicht unter dessen T-Shirt an Brust und Bauch berührt sowie auf Hals und Nacken geküsst. Laut Polizei sagte der Junge mehrfach, dass er das nicht möchte, und flüchtete schließlich aus der Wohnung in ein nahe gelegenes Wettbüro. Dessen Mitarbeiter alarmierten die Polizei.

Wie die Polizei weiter mitteilt, gelang es, den Tatverdächtigen am Nachmittag des 17. Oktober festzunehmen. Einen Tag später sei der 27-Jährige dem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erlassen habe. Der Beschuldigte befinde sich in einer Justizvollzugsanstalt.