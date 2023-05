Ein 33-jähriger Mann soll am Mittwochmorgen am Alten Brauhof in Karlsruhe versucht haben, einen 29-Jährigen zu töten, so Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte gegen 8 Uhr im Hof des Mehrfamilienhauses mit einem Metallrohr mehrfach gegen den Oberkörper und den Kopf eines Nachbarn eingeschlagen und dabei tödliche Verletzungsfolgen mindestens billigend in Kauf genommen haben. Der 29-jährige Mann erlitt hierdurch Verletzungen an Unterarmen, Händen und am Kopf. Zwei Polizeibeamte, die sich zufällig in der Nähe befanden und auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, konnten den Angriff beenden und den 33-Jährigen vorläufig festnehmen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, erließ das Amtsgericht Karlsruhe gegen den Mann ein Unterbringungsbefehl. Er wurde zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.