Ein bislang unbekannter, stark alkoholisierter Mann hat am Dienstagabend mehrere Fahrgäste in der Straßenbahn beleidigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, betrat der Unbekannte gegen 17.45 Uhr an der Haltestelle Marktplatz die Straßenbahnlinie S1 in Fahrtrichtung Bad Herrenalb und begann sofort die anderen Fahrgäste zu beleidigen und zu bespucken. Eine junge Frau wurde dabei gezielt von dem Randalierer beleidigt. Drei Männer gingen dazwischen, um zu schlichten. Als der Aggressor dann die Bahn an der Haltestelle Poststraße verlassen wollte, riss er an der Handtasche einer weiteren jungen Frau, die er laut Polizei versuchte, mit nach draußen zu ziehen. Glücklicherweise konnte sie sich rechtzeitig losreißen. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 0721 6663311.