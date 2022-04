Eine unschöne Überraschung erlebte eine Lokführerin beim Wechseln der Fahrerkabine an der Endhaltestelle der Linie S4 in Bretten-Gölshausen. Sie stieß am Mittwoch um 10.50 Uhr auf einen Mann, der ohne Hose in der Straßenbahn saß und dabei ein aufgeschlagenes Erotikmagazin vor sich liegen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich ersten Erkenntnissen nach keine weiteren Personen in der Nähe aufgehalten. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Die Ermittlungen hierzu hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 melden.