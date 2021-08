In der Nacht auf Samstag kam es in Leimersheim zu einer Ruhestörung. Beim Eintreffen der Polizei verhielt sich der verursachende Mann derart aggressiv, dass ein Taser eingesetzt werden musste, so die Polizei. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann blieb hierbei unverletzt und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.