Ein 44-Jähriger, der an einer Pistole hantierte, löste am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz aus. Mehrere Zeugen meldeten gegen 18 Uhr der Polizei, dass sie beim Rathaus West einen Mann mit Pistole gesehen hatten. Da davon auszugehen war, dass es sich eine scharfe Schusswaffe handeln könnte, fuhren mehrere Streifen zum Einsatzort. Zwischenzeitlich ging der 44-Jährige auf der Kochstraße und lud die Pistole durch. Als er die Waffe in den Hosenbund steckte, nahmen ihn die Beamten widerstandslos fest.

Es stellte sich heraus, dass der 44-Jährige mit einer Spielzeugpistole unterwegs war. Während des Einsatzes wurde die Kaiserallee für den Fahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt. Der wohnsitzlose Mann begleitete die Polizisten auf die Wache, wurde aber wieder entlassen.