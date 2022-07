Ein 34-jähriger Australier soll am Sonntagabend im Innenhof eines Anwesens in der Hans-Sachs-Straße mit erhobenen und geballten Fäusten auf mehrere Anwohner zugegangen sein, um diese zu schlagen. Der Angreifer sei dabei nur mit einer Unterhose, einem T-Shirt und einem Matrosenhut bekleidet gewesen sein. Zuvor hatte man ihn zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Die Geschädigten konnten sich in das Haus retten und die Tür hinter sich verschließen. Aus Verärgerung hierüber soll der Beschuldigte sodann gegen die dortige Hauseingangstür geschlagen und diese beschädigt haben. Nachdem herbeigerufene Polizeibeamten den 34-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Anwesens angetroffen hatten und einer Personenkontrolle unterziehen wollten, soll der Mann einem der Polizisten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der Beamte musste infolge der Verletzungen seinen Dienst vorzeitig beenden. Nur mit Hilfe weiterer Polizeibeamter konnte der Beschuldigte schließlich unter Kontrolle gebracht und fixiert werden. Ein zweiter Beamter wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Der Angreifer wird nun dem Haftrichter vorgeführt.