Mit einer Glasflasche hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag gegen 0.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle der Europahalle in der Ernst-Frey-Straße einen 20-Jährigen niedergeschlagen. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und war zumindest kurzzeitig bewusstlos. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus wurde nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam notwendig. Allerdings bestand wohl keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, entgegen.