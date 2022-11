Nach zwei Trunkenheitsfahrten am vergangenen Freitag und Samstag wurde der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel eines 32-Jährigen sichergestellt. Dieser erschien am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr bei der Polizei in Germersheim und bat darum, Gegenstände aus seinem Fahrzeug nehmen zu dürfen. Anschließend begab sich eine Streife gemeinsam mit dem 32-Jährigen zu dessen Fahrzeug. Hierbei konnten die Beamten einen weiteren auf den Namen des 32-Jährigen ausgestellten Führerschein feststellen. Auf Nachfrage räumte der Mann schließlich ein, dass der Führerschein gefälscht sei. Der Führerschein wurde sichergestellt und nach Polizeiangaben ein weiteres Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den Mann eingeleitet.