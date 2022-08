Am Dienstagabend fuhren zwei Schwestern gegen 20.15 Uhr mit ihren Fahrrädern durch das Waldstück der Eggensteiner Allee in Neureut. Während der Fahrt stellten sie einen Mann fest, der sein Glied offen über dem Hosenbund trug. Die Frauen gingen davon aus, dass die Hose des Mannes nicht nur zufällig verrutscht war und fühlten sich durch die Tat belästigt. Die Radfahrerinnen beschrieben den Mann als circa 170 cm groß, mit korpulenter Statur, dunklen Haaren, gebräunter Haut, einem ungepflegten Erscheinungsbild, mit „schleppendem Gang“ und bekleidet mit einer dunklen knielangen Jogginghose und einem dunklem T-Shirt. Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.