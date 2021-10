Ein 32 Jahre alter Mann war am Samstag mit einem 19-jährigen Bekannten und einem Deko-Schwert gegen 9.15 Uhr randalierend in einer Bahn der Linie S2 vom Mühlburger Tor in Richtung Daxlanden unterwegs, wie die Polizei jetzt mitteilt. Eine Fahndung wurde eingeleitet und beiden Personen im Bereich des Entenfangs bei der Rheinstraße gestellt. Zu einer konkreten Bedrohung war es mit der Waffe offenbar nicht gekommen. Der 32-Jährige kam aber aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit in eine Fachklinik.