Ein 25-Jähriger hat in Rheinzabern am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Jockgrimer Straße Widerstand geleistet. Eine 38-Jährige hatte die Polizei Wörth gegen 22.15 Uhr verständigt und angegeben, ihr 25-jähriger Ex-Partner lauere ihr vor dem Markt auf. Laut Polizei flüchtete die Frau aus Angst in den Markt und wartete dort auf die Beamten. Beim Eintreffen hielt der Mann eine Glasflasche in der Hand und hob sie, als er die Polizisten sah. Die Beamten forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen, und drohten den Einsatz eines Elektroschockers an. Weil der Mann der Aufforderung nicht nachkam, setzten sie den Taser ein. Anschließend brachten die Polizisten ihn zu Boden und fesselten ihn, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum entnahmen sie eine Blutprobe.