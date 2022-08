Ein 22-jähriger Mann beleidigte am Montagabend einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof in Bruchsal. Zuvor war der 22-Jährige mehrfach über die Gleise gelaufen und hatte auf den Bahnsteig uriniert. Eine Streife der Bundespolizei stellte den Mann gegen 20.35. Zunächst versuchte der 22-Jährige, sich der Kontrolle zu entziehen, wurde jedoch schnell an seinem Fluchtversuch gehindert. Im weiteren Verlauf beleidigte der junge Mann dann auch die Beamten, heißt es im Polizeibericht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhof Bruchsal, dem er bereitwillig nachkam. Er muss nun mit Anzeigen wegen Beleidigung, unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich und Verunreinigung von Bahnanlagen rechnen.