Eine 41-jährige Frau soll mit einem weiteren Täter in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt einen Rasierer und ein Rasiermesser entwendet haben. Die 41-Jährige soll währenddessen ihren Komplizen gedeckt und aufgepasst haben, dass niemand ihren Begleiter beobachtet. Beim Verlassen des Marktes sprach ein Ladendetektiv die beiden an. Daraufhin soll der noch unbekannte Begleiter den Ladendetektiv mit dem zuvor entwendeten Rasiermesser angegriffen haben. Der Ladendetektiv und ein hinzu geeilter Kollege wurden hierbei verletzt. Der Täter konnte fliehen. Die Frau , eine georgische Staatsangehörige, wurde verhaftet und mittlerweile bereits dem Haftrichter vorgeführt.